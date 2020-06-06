2020-06-06T14:38:12+03:00
Общество

В Ростовской области несколько сотен человек за сутки заболели коронавирусом

Также растет число умерших
Иван ТИМОФЕЕВ
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Статистика распространения коронавируса неутешительна. Фото: пресс-служба областного правительства.Статистика распространения коронавируса неутешительна. Фото: пресс-служба областного правительства.
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По последним официальным данным, на июня 2020 года на Дону 5965 заболели COVID-19. За сутки число инфицированных выросло на 212 человек.

46 – скончались. Наибольшее число заболевших – Ростове – 670 человек. Если говорить об области, то это – Батайск (107 инфицированных) и Шахты (125 человек).

- Среди новых заболевших 38,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 35,3% - от 46 до 65 лет, 12,7% - от 66 до 79 лет, 3,3% - старше 80 лет, 9,9% - дети, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

За последние сутки умерли еще три человека с COVID-19 – это 65-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системой, 71-летний мужчина с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также 60-летняя женщина с сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, поздно обратившаяся за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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