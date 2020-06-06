«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону
Пользователи в соцестях обсуждают странное поведение мужчины
Таксист на заправке отличился странным поведением. Фото: соцсети
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Сегодня, шестого июня, с социальных сетях появилось видео, снятое на одной из АЗС в Ростове-на-Дону. Герой ролика – водитель такси.
На кадрах видно, как мужчина вышел из салона. Потом пошел в сторону, словно пританцовывая, выгибая руки и делая странные движения ногами.
Очевидец, который снял все на видео, так прокомментировал происходящее.
- Его выколачивает и выкручивает. Он, наверное, под чем-то,- выразил мнение ростовчанин.
Ролик со странным водителем выложили в сеть. Пользователи активно комментируют пост.
ИСТОЧНИК KP.RU