«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:37:31+03:00

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Сегодня, шестого июня, с социальных сетях появилось видео, снятое на одной из АЗС в Ростове-на-Дону. Герой ролика – водитель такси.

На кадрах видно, как мужчина вышел из салона. Потом пошел в сторону, словно пританцовывая, выгибая руки и делая странные движения ногами.

Очевидец, который снял все на видео, так прокомментировал происходящее.

- Его выколачивает и выкручивает. Он, наверное, под чем-то,- выразил мнение ростовчанин.

Ролик со странным водителем выложили в сеть. Пользователи активно комментируют пост.

ИСТОЧНИК KP.RU