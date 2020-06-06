2020-06-06T12:37:31+03:00
Общество

«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону

Пользователи в соцестях обсуждают странное поведение мужчины
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Таксист на заправке отличился странным поведением. Фото: соцсетиТаксист на заправке отличился странным поведением. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, шестого июня, с социальных сетях появилось видео, снятое на одной из АЗС в Ростове-на-Дону. Герой ролика – водитель такси.

На кадрах видно, как мужчина вышел из салона. Потом пошел в сторону, словно пританцовывая, выгибая руки и делая странные движения ногами.

Очевидец, который снял все на видео, так прокомментировал происходящее.

- Его выколачивает и выкручивает. Он, наверное, под чем-то,- выразил мнение ростовчанин.

Ролик со странным водителем выложили в сеть. Пользователи активно комментируют пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из одежды – только стринги: полуголая Мария Лиман рассказала о любви к даче и закатам
«Теперь здесь будут жарить сосиски?»: В Ростове-на-Дону у стелы на Театральной площади спустили воду
«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону
В Ростовской области коронавирусом все больше болеют молодые
В Ростовской области несколько сотен человек за сутки заболели коронавирусом
Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Таганрог
Коронавирус в Ростове-на-Дону привел к тому, что число безработных стало рекордным
В СИЗО Ростова попытались пронести вафли с наркотической начинкой
В Ростове пресекли производство и сбыт нелегального алкоголя
В Ростове на строительство нового корпуса ЦГБ потратят 14,5 миллиардов рублей
В Ростове стая собак в погоне за кошкой растерзала переднюю часть иномарки