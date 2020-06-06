«Теперь здесь будут жарить сосиски?»: В Ростове-на-Дону у стелы на Театральной площади спустили воду
Сегодня, 6 июня, в городских соцсетях появился пост о том, что в Ростове-на-Дону, около стелы на площади Театральной спустили воду. Теперь в пустом бассейне, в центре которого находится вечный огонь, бродят дети.
Автор поста снабдил информацию фотофактом.
- Зачем у стелы спустили воду? Чтобы у детей возникло желание на вечном огне пожарить сосиски?-задается вопросом очевидец.
Пост набрал несколько десятков комментариев и почти сто лайков.
- Автор, если вы хотите жарить сосиски на вечном огне, это не значит, что все хотят. Успокойтесь и не придирайтесь к мелочам, - написал один из подписчиков паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU