2020-06-06T14:13:26+03:00
Общество

Из одежды – только стринги: полуголая Мария Лиман рассказала о любви к даче и закатам

Звезда Playboy опубликовала очередной провокационный пост
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Мария Лиман на фоне заката выглядит соблазнительно. Фото: Инстаграм Марии ЛиманМария Лиман на фоне заката выглядит соблазнительно. Фото: Инстаграм Марии Лиман
Изменить размер текста:

Фотомодель Мария Лиман в очередной раз порадовала поклонников обновлением страницы в «Инстаграм». На это раз звезда Playboy выложила снимок, на котором запечатлена в стрингах и в полотенце на голове.

Полуголая Мария Лиман сидит на заборе. На заднем плане – пальма, море.

Под постом звезда написала следующее: «Хорошо у бабушки летом на даче. Сегодня вечером будем вязать носки. P.S. Я люблю встречать закат после душа. Можно сидеть на заборе, пока дед Ваня копается в огороде».

Подписчики уже оставили под постом сотни комментариев.

- Ты довольно сообразительная и гораздо умнее и пошустрее большинства окружающих, но неужели сексуальность и образ куколки - это единственное, что можно монетизировать? Разве нет других достоинств, которые стоят того, чтобы их явить миру?- задал вопрос Лиман один из фолловеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из одежды – только стринги: полуголая Мария Лиман рассказала о любви к даче и закатам
«Теперь здесь будут жарить сосиски?»: В Ростове-на-Дону у стелы на Театральной площади спустили воду
«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону
В Ростовской области коронавирусом все больше болеют молодые
В Ростовской области несколько сотен человек за сутки заболели коронавирусом
Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Таганрог
Коронавирус в Ростове-на-Дону привел к тому, что число безработных стало рекордным
В СИЗО Ростова попытались пронести вафли с наркотической начинкой
В Ростове пресекли производство и сбыт нелегального алкоголя
В Ростове на строительство нового корпуса ЦГБ потратят 14,5 миллиардов рублей
В Ростове стая собак в погоне за кошкой растерзала переднюю часть иномарки