Из одежды – только стринги: полуголая Мария Лиман рассказала о любви к даче и закатам

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:13:26+03:00

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Фотомодель Мария Лиман в очередной раз порадовала поклонников обновлением страницы в «Инстаграм». На это раз звезда Playboy выложила снимок, на котором запечатлена в стрингах и в полотенце на голове.

Полуголая Мария Лиман сидит на заборе. На заднем плане – пальма, море.

Под постом звезда написала следующее: «Хорошо у бабушки летом на даче. Сегодня вечером будем вязать носки. P.S. Я люблю встречать закат после душа. Можно сидеть на заборе, пока дед Ваня копается в огороде».

Подписчики уже оставили под постом сотни комментариев.

- Ты довольно сообразительная и гораздо умнее и пошустрее большинства окружающих, но неужели сексуальность и образ куколки - это единственное, что можно монетизировать? Разве нет других достоинств, которые стоят того, чтобы их явить миру?- задал вопрос Лиман один из фолловеров.

ИСТОЧНИК KP.RU