2020-06-06T15:23:11+03:00
Общество

Анастасия Костенко отметил четыре месяца со дня рождения второй дочери и рассказала о родах

Историей появления на свет второй дочери жена Дмитрия Тарасова поделилась в сети
Иван ТИМОФЕЕВ
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Анастасия Костенко воспитывает в браке с Дмитрием Тарасовым двоих детей. Фото: Инстаграм Анастасии КостенкоАнастасия Костенко воспитывает в браке с Дмитрием Тарасовым двоих детей. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель из Ростовской области, отметила день рождения второй дочери. Правда, малышке исполнилось всего четыре месяца, а не год.

В своем посте в Инстаграм Костенко рассказала о том, как второй раз стала мамой в феврле.

- 5/02/2020, 8 утра. Яркое солнышко за окном так эмоционально играло своими лучами на моем лице, что я проснулась и не верила своим глазам. Сегодня точно 5-ыи зимнии день февраля? Ничего не предвещало о начале момента, которого я ждала все это время. Хотяяяяя....Милаша целыи день перед сном постоянно меня звала, обнимала, целовала и не отпускала даже в дамскую комнату. При любом моменте тет-а-тет старалась заглянуть глубоко в глаза, как буду надежно фиксировала и получала подтверждение моеи большои любви (обожаю в неи этот момент), - написала Анастасия.

По ее словам, «началось все очень быстро, настоятельно, прямо как она требует свое (мое). Так же волнительно, когда мы хоть и планировали погодков, но все равно получилось чудо-сюрпризом. 4,7,5,4- с такои периодичностью начался обратныи схваткообразныи отсче т до моеи встречи с малышкои , о которои я ничего не знала, только тот факт, что она - моя Ева и уже так же горячо любимая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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