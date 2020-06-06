2020-06-06T17:52:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону парень разделся догола на улице, а потом стал орать

Инцидент произошел на Западном
Иван ТИМОФЕЕВ
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Голый мужчина вскарабкался на забор в Западном жилом массиве. Фото: соцсетиГолый мужчина вскарабкался на забор в Западном жилом массиве. Фото: соцсети
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Сегодня, 6 июня, в донской столице произошел необычный инцидент. В Западном микрорайоне, на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки прохожие могли наблюдать за странным молодым человеком.

Парень вначале бегал и орал, что по нему стреляют. А дальше – больше. Он скинул с себя всю одежду и остался в чем мать родила. Кричать он не перестал, более того, постарался забраться на забор.

- Вот это Тарзан, - пошутили очевидцы.

Информация об инциденте появилась в городских пабликах. Подписчики группы отметили, что, вероятно, ростовчанин находился под действием наркотических препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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