В Ростове-на-Дону парень разделся догола на улице, а потом стал орать
Сегодня, 6 июня, в донской столице произошел необычный инцидент. В Западном микрорайоне, на пересечении улицы Зорге и проспекта Стачки прохожие могли наблюдать за странным молодым человеком.
Парень вначале бегал и орал, что по нему стреляют. А дальше – больше. Он скинул с себя всю одежду и остался в чем мать родила. Кричать он не перестал, более того, постарался забраться на забор.
- Вот это Тарзан, - пошутили очевидцы.
Информация об инциденте появилась в городских пабликах. Подписчики группы отметили, что, вероятно, ростовчанин находился под действием наркотических препаратов.
ИСТОЧНИК KP.RU