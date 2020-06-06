Отключение воды в Ростове-на-Дону, июнь 2020: рассказываем, какие дома вскоре будут «обезвожены»

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:10:32+03:00

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Отключение воды в Ростове-на-Дону, июнь 2020: в ближайшие дни в донской столице на ряде улиц отключат холодную воду. Это будет происходить с 10 по 12 июня. Причины отключений – технические работы.

В водоканале сообщили, что 10 июня с 8:30 до 17:00 часов воду отключат на улице 40-летия Победы, 37,43,45,49,53,55,63,65 (с дробями и литерами), в детских садах на 40-летия Победы, 37в, 43а, 43б, 45в, в котельной на 40-летия Победы, 63/2. Также воды не будет в границах: Сиверса – Эстонская, Филимоновская – Сиверса, 24 (здесь краны будут сухими до 17:30 часов). В домах 40-летия Победы, 69, 73, 75 (с дробями и литерами) вода течь будет, но с маленьким напором.

На участке от Вересаева до Алма-Атинской и от Стальского до Гикало, в детском саду на Стальского, 74 и в гостинице «Визит» на Щедрина, 29 вода пропадет в 8:30 часов 11 июня. Холодное водоснабжение вернут в 7:00 часов 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU