2020-06-06T18:48:10+03:00
Общество

В вопросе масочного режима ростовчане стали «аутсайдерами» по сравнению с жителями других городов области

К таким выводам пришли в результате мониторинга
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчане все чаще стали появляться на улицах без масокРостовчане все чаще стали появляться на улицах без масокФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, шестого июня, в пресс-центре по информированию населения о ситуации с коронавирусом рассказали, как ростовчане относятся к ношению масок.

Оказалось, что на эту меру предосторожности многие жители южной столицы просто наплевали. К таким выводам специалисты пришли после мониторинга, который проводился с 3 по 5 июня.

Отметим, максимальный показатель – пять баллов. Эта цифра означает, что в масках на улицы выходят 90 процентов человек. В Ростове этот индекс составил 3,5 балла. Низкие показатели наблюдались в Таганроге и Егорлыкском районе – 3,9 балла.

А вот в районах области люди более ответственно относятся к своему здоровью. Там индекс составил 4,8 балла.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что за последние сутки опасная инфекция была зафиксирована у 212 человек.

Трое человек за последние сутки скончались. Наибольшее число заболевших - это люди возрастом от 18 до 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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