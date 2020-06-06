В Ростовской области водитель автобуса сбил велосипедиста

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:24:08+03:00

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Накануне утром, пятого июня, в Азове, на улице Кондаурова, 57, произошла серьезная авария. 51-летний водитель пассажирского автобуса, двигающегося по маршруту «Азов-Пешково», сбил велосипедиста, который резко выехал на дорогу.

- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU