В Ростовской области водитель автобуса сбил велосипедиста
Пострадавший получил серьезные травмы
Полицейские выясняют детали аварииФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:
Накануне утром, пятого июня, в Азове, на улице Кондаурова, 57, произошла серьезная авария. 51-летний водитель пассажирского автобуса, двигающегося по маршруту «Азов-Пешково», сбил велосипедиста, который резко выехал на дорогу.
- В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU