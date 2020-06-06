В Ростове-на-Дону мужчину, выгуливающего собаку, избили кирпичом
В донской столице сегодня, 6 июня, произошло ЧП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на улице Ленина, в районе дома №88, мужчина гулял с собакой. Рядом шли двое прохожих. Один из них стал задевать незнакомца с псом.
После чего схватил с земли кирпич и со всей силой ударил человека по голове. Пострадавший упал на землю, агрессор с силой ударил раненого ногой, после чего убежал.
- Пострадавший остался лежать без сознания, из головы лилась кровь, - написал в городском паблике свидетель случившегося.
Как отметил очевидец, на место оперативно приехали врачи скорой помощи и полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU