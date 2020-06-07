В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил магазин, скрываясь от полиции

7 Июнь 2020 2020-06-07T08:33:15+03:00

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В Ростове-на-Дону, в ночь с 6 на 7 июня, произошла серьезная авария. ЧП случилось на пересечении 35 Линии и Сарьяна. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, была погоня.

Водитель легкового автомобиля пытался «уйти» от полиции, но, в какой-то момент, не справился с управлением и врезался в стеклянные двери магазина.

Информация о происшествии была опубликована в одном из городских пабликов.

В одном из комментариев ростовчанин описал другой сценарий случившегося.

- Автор, алё, какая погоня? «Ниссан» ехал спокойно в районе 50км/ч по главной (Сарьяна), а полицейский «Логан» вылетел по 35 Линии , не уступив дорогу. Так что сказки не придумывайте, - сообщил житель донской столицы.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала о том, что в Азове пассажирский автобус сбил велосипедиста. Пострадавшего отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU