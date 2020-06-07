В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил магазин, скрываясь от полиции
В Ростове-на-Дону, в ночь с 6 на 7 июня, произошла серьезная авария. ЧП случилось на пересечении 35 Линии и Сарьяна. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, была погоня.
Водитель легкового автомобиля пытался «уйти» от полиции, но, в какой-то момент, не справился с управлением и врезался в стеклянные двери магазина.
Информация о происшествии была опубликована в одном из городских пабликов.
В одном из комментариев ростовчанин описал другой сценарий случившегося.
- Автор, алё, какая погоня? «Ниссан» ехал спокойно в районе 50км/ч по главной (Сарьяна), а полицейский «Логан» вылетел по 35 Линии , не уступив дорогу. Так что сказки не придумывайте, - сообщил житель донской столицы.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала о том, что в Азове пассажирский автобус сбил велосипедиста. Пострадавшего отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU