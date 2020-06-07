В Ростове–на-Дону за сутки коронавирусом заболели больше двухсот человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:40:50+03:00

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Сегодня, 7 июня, правительство Ростовской области озвучило новые данные по количеству заболевших COVID -19. За сутки опасная инфекция выявлена у 201 человека. 65 –выздоровели. Одна женщина скончалась.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, умершей 49 лет. Она страдала заболеванием эндокринной системы. Женщина слишком поздно обратилась к врачам и специалисты, увы, не смогли ее спасти.

Сегодня общее число заболевших коронавирусом – 6166 человек. Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах области.

- Среди новых заболевших 37,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 34,8% - от 46 до 65 лет, 13,9% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 9,5% - дети, - сообщили в правительстве.

В больницах находятся 725 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU