В Ростов придет жара до 35 градусов, которую сменят осадки

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:03:00+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове-на-Дону на следующей рабочей неделе. Так, понедельник встретит нас ярким солнцем и температурой +31 градус днем.

Во вторник, 9 июня, столбик термометра поднимется уже до +33 днем, на небе – малооблачно.

В среду, 10 июня, температура воздуха составит 35 градусов тепла, без осадков.

В четверг, 11 июня, 33 градуса тепла, без осадков.

В пятницу, 12 июня, будет облачно, но без дождя. Температура воздуха днем 32 градуса.

В субботу и в воскресенье температура воздуха днем будет 30 градусов. В следующие выходные, по данным «Яндекс.Погода», будет идти дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU