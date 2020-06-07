В Ростове-на-Дону построят девять новых дорог

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:56:38+03:00

В донской столице за два года построят девять дорог. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Все они будут располагаться в микрорайоне Левенцовский

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Глава администрации Ростова-на-Дону, Алексей Логвиненко, обрадовал ростовчан хорошей новостью , - вскоре в донской столице построят новые дороги.

Их будет девять, а располагаться они будут в Левенцовском микрорайоне. На строительство дорог уйдет два года.

- В Левенцовском жилом районе ведется строительство опорной транспортной сети. Это масштабный проект по развитию дорожного каркаса новых микрорайонов. За два года мы построим 9 дорожных объектов: 5 из них уже в этом году. «Первой ласточкой» стала дорога на пр.Солженицына. Ее мы вводим в эксплуатацию буквально на днях, - сообщил Логвиненко.

На очереди: две части на пр.Маршала Жукова, ул. Еляна, ул. Ткачева.

Еще 4 дороги жители Левенцовки получат к концу 2021 года, благодаря федеральному проекту «Жилье». Фактически это будет продолжение улиц: Еляна, Ткачева, Еременко и Жданова.

ИСТОЧНИК KP.RU