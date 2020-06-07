Ростовчане устроили очаровательную фотосессию с найденышем-совенком
Птенца нашли на левом берегу Дона
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Сегодня, 7 июня, в городском паблике появился милый пост . Ростовчанка держит в руке совенка, которого нашла на левом берегу Дона.
- Посмотрите, кого мы встретили на левом берегу! Осторожно сфотографировали, постарались как можно меньше тревожить, и оставили на дереве, - рассказала жительница Ростова-на-Дону.
Подписчики паблика прокомментировали пост, написав: «Спасибо, что сфотографировали, а не оставили дома».
ИСТОЧНИК KP.RU