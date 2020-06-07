Провела на продуктах: В Ростовской области в период самоизоляции появился новый вид мошенничества
В Ростовской области оперативники раскрыли мошенничество. В отдел полиции в Каменском районе обратился мужчина, он сообщил, что стал жертвой мошенника.
- Стражи порядка задержали 23-летнюю жительницу Цимлянска. Полицейские установили, что потерпевший обратился по объявлению о доставке на дом продуктов. Злоумышленница пообещала, что закупит и доставит необходимые предметы в ближайшее время, но для этого ей нужна будет предоплата.
-Однако, после получения денег, перестала выходить на связь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU