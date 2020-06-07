Провела на продуктах: В Ростовской области в период самоизоляции появился новый вид мошенничества

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:01:44+03:00

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В Ростовской области оперативники раскрыли мошенничество. В отдел полиции в Каменском районе обратился мужчина, он сообщил, что стал жертвой мошенника.

- Стражи порядка задержали 23-летнюю жительницу Цимлянска. Полицейские установили, что потерпевший обратился по объявлению о доставке на дом продуктов. Злоумышленница пообещала, что закупит и доставит необходимые предметы в ближайшее время, но для этого ей нужна будет предоплата.

-Однако, после получения денег, перестала выходить на связь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU