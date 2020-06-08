Двое полицейских пострадали при столкновении служебной машины с иномаркой

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:12:46+03:00

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В донской столице столкнулись патрульная машина полиции и иномарка.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июня на улице Сарьяна в районе дома №48. Около половины второго ночи разъехаться на проезжей части не смогли патрульный Renault Logan и иномарка Nissan Almera. Пока остается неизвестным кто из них кому не уступил дорогу. От сильного удара автомобиль полиции отлетел в столб. Сильнейшие механические повреждения получили оба авто.

- В результате ДТП пострадали два инспектора, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU