2020-06-08T09:24:59+03:00
Общество

Виктория Лопырева своими выпуклостями заставляет подписчиков участвовать в аукционе

Девушку очень обидело, что на ее контенте множество просмотров, а участников благотворительной акции не прибавляется.
Виктория Никитина
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Виктория Лопырева грудью и попой агитирует на участие в благотворительном аукцине. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в ИнстаграмВиктория Лопырева грудью и попой агитирует на участие в благотворительном аукцине. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм
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Ростовская модель Виктория Лопырева осталась крайне недовольна тем, что ее подписчики не стремятся поучаствовать в благотворительном аукционе.

О своем негодовании девушка сообщила в собственном аккаунте соцсети Инстаграм. Лопырева заявила, что ей очень грустно, так как множество ее подписчиков и не только смотрят ее контент, но участвовать в аукционе не хотят. Одновременно с этим она добавила, что помощь другим - это дело добровольное.

- Я никого не осуждаю, хотя я же знаю этих людей лично и для меня загадка. Не хотите участвовать публично - переведите деньги. На меня в спортзале все посмотрели. Заблокирую, как будете жить без меня?, - написала Лопырева.

Она даже записала видеообращение, на котором сделала акцент на своей упругой груди. Пользователи в комментариях ее за это раскритиковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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