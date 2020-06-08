2020-06-08T11:06:52+03:00
Общество

Ростовский каскадер запустил кабриолет в воздух

Женя разогнался на "Ладе" со спиленной крышей и подлетел на самодельном трамплине на несколько метров вверх [видео]
Дадаян Давид
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Евгений Чеботарев выполнил очередной смертельный трюк. Фото: соц. сети.Евгений Чеботарев выполнил очередной смертельный трюк. Фото: соц. сети.
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Знаменитый на всю страну ростовский каскадер Евгений Чеботарев снова порадовал своих поклонников зрелищным трюком. В очередной раз он запустил автомобиль в воздух, подлетев на самодельном деревянном трамплине. Все происходящая его команда снимала на множество камер. Ролик уже радует подписчиков в популярных социальных сетях.

Обычно экстремал выполняет только смертельные "финты", но этот трудно сравнивать с остальными. Он стал продолжением серии "автомобильных прыжков"...

Сначала была старая "Нива", которую ростовчанин "собрал по частям", а позже запустил в воздух на 10 метров. После этот он попал в больницу, а машина в автосервис. Теперь пришла очередь "десятки". Ее была уготовлена такая же участь, что и другим машинам каскадера. Сначала он спилил ей крышу, сделав из обычной "Лады" настоящий кабриолет. Затем прошло первое испытание на прочность: Женя проехался по дикой поросли, сбивая на своем пути десятки кустов и маленьких деревьев. Интересно, что трюк вызвал неоднозначную реакцию у его подписчиков. Многие осудили каскадера за жестокое обращение с природой.

7 июня появилось видео, где Чеботарев подлетел в воздух на той самой "ладе - кабриолет". Сначала он над ней, как следует, поиздевался: несколько раз ударил ногой по кузову, затем воткнул топор в дверь. Мотив неясен, но выглядело очень зрелищно.

Скорость была небольшой, поэтому автомобиль подлетел невысоко. Жесткая посадка на насыпь, сделанную из земли заранее, не повредила машину. Чеботарев уехал на ней обратно. Видео парень опубликовал в своем "Инстаграмме" и на канале в "Ю-тубе". Он назвал его "Лада-Супермен".

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 35 тысяч просмотров. Чеботарев обратился к своим подписчикам.

- Я уже устал ее ломать, крушить, громить, пилить, сносить... Есть план, как завершить миссию?- написал Женя.

chebotarev_evgenychebotarev_evgeny
Я уже устал ее ломать , крушить , громить , пилить , сносить. Есть план как завершить миссию ??? Сьемка и монтаж @guriev2 @gprrostov
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ИСТОЧНИК KP.RU

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