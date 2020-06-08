2020-06-08T11:20:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области в доме-интернате для престарелых коронавирусом заболели 12 человек

Один из сотрудников заразил опасной болезнью коллег и пациентов
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус нашли у 12 человекКоронавирус нашли у 12 человекФото: Валентина ВАГАНОВА
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Массовое заражение коронавирусом специалисты зафиксировали в Донецком доме-интернате для пожилых людей. Во время проведения тестирования сотрудников выяснилось, что двое заражены смертельно опасным вирусом.

- 12 человек госпитализированы, из которых двое - сотрудники интерната, а десять человек - пенсионеры, - сообщили в региональном штабе по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Всем контактировавшим с больными прошли тестирование на коронавирус. Сейчас учреждение закрыто на карантин. В течение 14-ти дней сотрудники будут находиться в интернате из-за опасности распространения коронавируса. Пенсионерам запрещено покидать пределы интерната, а также принимать у себя посетителей. Специалисты надеются, что введенные меры позволят предотвратить распространение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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