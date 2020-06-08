В Ростовской области в доме-интернате для престарелых коронавирусом заболели 12 человек
Массовое заражение коронавирусом специалисты зафиксировали в Донецком доме-интернате для пожилых людей. Во время проведения тестирования сотрудников выяснилось, что двое заражены смертельно опасным вирусом.
- 12 человек госпитализированы, из которых двое - сотрудники интерната, а десять человек - пенсионеры, - сообщили в региональном штабе по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.
Всем контактировавшим с больными прошли тестирование на коронавирус. Сейчас учреждение закрыто на карантин. В течение 14-ти дней сотрудники будут находиться в интернате из-за опасности распространения коронавируса. Пенсионерам запрещено покидать пределы интерната, а также принимать у себя посетителей. Специалисты надеются, что введенные меры позволят предотвратить распространение вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU