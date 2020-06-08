Международные рейсы из Ростова могут возобновиться в середине июля

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:02:35+03:00

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Вопрос возобновления международных перелетов подняли на одном из совещаний представителей федеральных властей и крупнейших авиакомпаний. Как сообщает ТАСС, Росавиация планирует с июля возобновить авиасообщение с некоторыми странами.

Авиасообщение из России может возобновиться с 15 июля лишь в том случае, если на это даст разрешение Роспотребнадзор. Это произойдет в случае нормализации эпидемической обстановки, а также получении разрешения принимающих стран.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", авиасообщение из России закрыто с 27 марта. Исключение составляют вывозные, грузовые и почтовые рейсы.

Сейчас в Платов принимает лишь специальные рейсы по доставке российских туристов, которые не смогли вылететь раньше из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU