Международные рейсы из Ростова могут возобновиться в середине июля
Вопрос возобновления международных перелетов подняли на одном из совещаний представителей федеральных властей и крупнейших авиакомпаний. Как сообщает ТАСС, Росавиация планирует с июля возобновить авиасообщение с некоторыми странами.
Авиасообщение из России может возобновиться с 15 июля лишь в том случае, если на это даст разрешение Роспотребнадзор. Это произойдет в случае нормализации эпидемической обстановки, а также получении разрешения принимающих стран.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", авиасообщение из России закрыто с 27 марта. Исключение составляют вывозные, грузовые и почтовые рейсы.
Сейчас в Платов принимает лишь специальные рейсы по доставке российских туристов, которые не смогли вылететь раньше из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU