2020-06-08T12:02:35+03:00
Общество

Международные рейсы из Ростова могут возобновиться в середине июля

Специалисты ожидают разрешения Роспортебнадзора
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Международное авиасообщение может возобновиться с 15 июляМеждународное авиасообщение может возобновиться с 15 июляФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вопрос возобновления международных перелетов подняли на одном из совещаний представителей федеральных властей и крупнейших авиакомпаний. Как сообщает ТАСС, Росавиация планирует с июля возобновить авиасообщение с некоторыми странами.

Авиасообщение из России может возобновиться с 15 июля лишь в том случае, если на это даст разрешение Роспотребнадзор. Это произойдет в случае нормализации эпидемической обстановки, а также получении разрешения принимающих стран.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", авиасообщение из России закрыто с 27 марта. Исключение составляют вывозные, грузовые и почтовые рейсы.

Сейчас в Платов принимает лишь специальные рейсы по доставке российских туристов, которые не смогли вылететь раньше из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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