В Ростове-на-Дону более 70 спасателей тушат крупный пожар на левом берегу
Специалисты привлекли пожарный поезд [видео]
Огонь стремительно распространяется по территории. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области
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В понедельник, 8 июня, на левом берегу Дону загорелась сухая трава. Пожар произошел около 10:30 в районе улицы 1-ой Луговой.
Пожар на 1-ой Луговой.
Пламя охватило территорию на площади в 800 квадратных метров и продолжает полыхать.
- Сейчас на месте пожара работают 74 спасателя и 20 единиц техники, а также пожарный поезд. Угрозы распространения пожара на жилые дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Усиление ветра поспособствовало тому, что пожару присвоили второй ранг опасности. Спасатели продолжают тушить пламя.
ИСТОЧНИК KP.RU