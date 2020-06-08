2020-06-08T12:26:12+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону более 70 спасателей тушат крупный пожар на левом берегу

Специалисты привлекли пожарный поезд [видео]
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Огонь стремительно распространяется по территории. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской областиОгонь стремительно распространяется по территории. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 8 июня, на левом берегу Дону загорелась сухая трава. Пожар произошел около 10:30 в районе улицы 1-ой Луговой.

Пожар на 1-ой Луговой.

Пламя охватило территорию на площади в 800 квадратных метров и продолжает полыхать.

- Сейчас на месте пожара работают 74 спасателя и 20 единиц техники, а также пожарный поезд. Угрозы распространения пожара на жилые дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Усиление ветра поспособствовало тому, что пожару присвоили второй ранг опасности. Спасатели продолжают тушить пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как создать стильный и современный интерьер? Советы и рекомендации
У жительницы Ростовской области из дома вынесли все деньги
В Ростовской области восстановлено прежнее движение электричек
Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил дату открытия туристического сезона в Крыму
Рецидивиста из Ростова осудили за изнасилование школьницы 12-летней давности
В центре Ростова может быть установлен третий "пушкинский" шар
Парня сбил поезд в Ростовской области
Обанкротившемуся бизнесмену из Ростовской области могут вернуть Bentley
В Ростове-на-Дону более 70 спасателей тушат крупный пожар на левом берегу
Международные рейсы из Ростова могут возобновиться в середине июля
В Ростовской области в доме-интернате для престарелых коронавирусом заболели 12 человек
Ростовский каскадер запустил кабриолет в воздух
Виктория Лопырева своими выпуклостями заставляет подписчиков участвовать в аукционе
Двое полицейских пострадали при столкновении служебной машины с иномаркой
Провела на продуктах: В Ростовской области в период самоизоляции появился новый вид мошенничества
Ростовчане устроили очаровательную фотосессию с найденышем-совенком
В Ростове-на-Дону построят девять новых дорог
В Ростов придет жара до 35 градусов, которую сменят осадки
В Ростове–на-Дону за сутки коронавирусом заболели больше двухсот человек
В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил магазин, скрываясь от полиции