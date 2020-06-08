В Ростове-на-Дону более 70 спасателей тушат крупный пожар на левом берегу

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:26:12+03:00

Огонь стремительно распространяется по территории. Фото: пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области

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В понедельник, 8 июня, на левом берегу Дону загорелась сухая трава. Пожар произошел около 10:30 в районе улицы 1-ой Луговой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/783721" frameborder="0"></iframe> Пожар на 1-ой Луговой.

Пламя охватило территорию на площади в 800 квадратных метров и продолжает полыхать.

- Сейчас на месте пожара работают 74 спасателя и 20 единиц техники, а также пожарный поезд. Угрозы распространения пожара на жилые дома, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Усиление ветра поспособствовало тому, что пожару присвоили второй ранг опасности. Спасатели продолжают тушить пламя.

ИСТОЧНИК KP.RU