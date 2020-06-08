2020-06-08T12:51:27+03:00
Общество

Обанкротившемуся бизнесмену из Ростовской области могут вернуть Bentley

Машину мужчина продал несколько лет назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Арбитражный суд Ростовской области. Фото: Google. КартыАрбитражный суд Ростовской области. Фото: Google. Карты
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Житель города Новочеркасска Ростовской области может вновь получить проданный почти четыре года назад дорогой люксовый автомобиль Bentley. Конкурсный управляющий направил в арбитражный суд региона заявление с просьбой отменить сделку о продаже иномарки гражданину Армении.

Изучая имущество задолжавшего дончанина, конкурсный управляющий выяснил, что 2016 году мужчина продал Bentley Continental Flying 2007 года выпуска. Дорогую машину купил житель Армении. Эту сделку в судебном порядке планируют признать незаконной и вернуть машину прежнему собственнику.

Процедура продажи поможет погасить долги прежнего владельца - жителя Новочеркасска, ведь за такой дорогой автомобиль можно получить три-четыре миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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