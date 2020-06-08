Обанкротившемуся бизнесмену из Ростовской области могут вернуть Bentley
Житель города Новочеркасска Ростовской области может вновь получить проданный почти четыре года назад дорогой люксовый автомобиль Bentley. Конкурсный управляющий направил в арбитражный суд региона заявление с просьбой отменить сделку о продаже иномарки гражданину Армении.
Изучая имущество задолжавшего дончанина, конкурсный управляющий выяснил, что 2016 году мужчина продал Bentley Continental Flying 2007 года выпуска. Дорогую машину купил житель Армении. Эту сделку в судебном порядке планируют признать незаконной и вернуть машину прежнему собственнику.
Процедура продажи поможет погасить долги прежнего владельца - жителя Новочеркасска, ведь за такой дорогой автомобиль можно получить три-четыре миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU