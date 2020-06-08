Парня сбил поезд в Ростовской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:03:47+03:00

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Страшная трагедия произошла накануне на 1200-м км перегона Кизитеринка – Александровка. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО, грузовой поезд сбил 22-летнего юношу.

Свидетелями произошедшего стали очевидцы. Пострадавшего парня отправили в одну из больниц Аксайского района Ростовской области. Медики боролись за жизнь дончанина, но спасти его не удалось. Парень умер в больнице так и не придя в сознание.

Специалисты предполагают, что причиной произошедшей трагедии стало нарушение правил при переходе железнодорожных путей. Пешеход пренебрег правилами безопасности.

Сейчас специалистами устанавливаются все обстоятельства смерти 22-летнего пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU