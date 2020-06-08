В центре Ростова может быть установлен третий "пушкинский" шар

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:04:36+03:00

Главный архитектор региона считает, что "пушкинский" шар может появится без помощи властей. В этом помогут неравнодушные горожане. Фото: соц. сети.

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В честь дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в эфире радио "Комсомольская правда" состоялся интересный разговор с главным архитектором Ростовской области и председателем Донского пушкинского общества Игорем Далаксакуашвили. Он поделился интересными историями о том, как великий писатель проводит время на донской земле, и прочитал несколько его стихотворений. Кроме этого, он рассказал о судьбе третьего "пушкинского" шара, который вместе с двумя другими должен был появится в центре города, как символ жизни и творчества великого поэта.

Немногие обращают внимания, что на главной пешей улице Ростова - Пушкинской, стоят два необычных шара. Стальные конструкции рассказывают горожанам о событиях знаменитого произведения Александра Сергеевича "Евгений Онегин" и жизни самого писателя. Внутри установлены фонари, которые с наступлением темноты буквально освещают историю и создают чёрно-белые иллюстрации.

Из разговора с Игорем Далаксакуашвили стало ясно: был еще и третий шар "Сказки Пушкина", который в 90-е годы должны были установить рядом с двумя его "братьями". Однако, этого не произошло...

- В рамках Донского пушкинского общества попробуем найти финансирование. Не думаю, что там какие-то фантастические цифры. Не думаю, что сюда надо вмешивать бюджет или администрацию. Думаю, ростовчане, в том числе и потенциальные спонсоры, сами в состоянии с этим справиться, — рассказал Далаксакуашвили.

Как видно, главный архитектор региона считает, что "пушкинский" шар может появится без помощи властей. Теперь главное организовать весь процесс и, скорее всего, заново отлить изваяние.

Напомним, что такие шары устанавливали на Пушкинской улице еще в 80-е годы. Их придумал скульптор Анатолий Скнарин. В результате появилось только два шара со сценами из «Евгения Онегина» и жизни самого Пушкина. Третий шар под названием «Сказки Пушкина», по словам Скнарина, в своё время был отлит на таганрогском заводе, но у ростовские власти не смогли его выкупить. В итоге шар распилили, а его части по своим домам растащили рабочие.

Узнать подробности вы можете на сайте радио "Комсомольская правда", прослушав запись эфира с главным архитектором Ростовской области Игорем Далаксакуашвили.

ИСТОЧНИК KP.RU