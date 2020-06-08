2020-06-08T13:19:43+03:00
Общество

Рецидивиста из Ростова осудили за изнасилование школьницы 12-летней давности

Спустя годы девушка смогла опознать преступника
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденный проведет в колонии 10 лет. Фото: Архив КПОсужденный проведет в колонии 10 лет. Фото: Архив КП
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В ростовском суде вынесли приговор 41-летнему горожанину за изнасилование школьницы. Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, преступление произошло в центре донской столицы - на набережной.

Согласно материалам дела, мужчина напал на 16-летнюю школьницу в июле 2007 года на улице Береговой. Ростовчанин совершил насильственные действия сексуального характера, а после скрылся с места произошедшего. Мужчину смогли задержать только в декабре 2019 года. Он полностью признал свою вину, а также опознала жертва преступления.

Во время расследования было установлено, что мужчина был неоднократно судим. Он привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Приговором суда ростовчанину назначили 10 лет лишения свободы. Все эти годы он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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