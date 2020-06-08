2020-06-08T13:45:36+03:00
Общество

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил дату открытия туристического сезона в Крыму

Сезон стартует в середине лета
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Желающих отдыхать в Крыму по-прежнему многоЖелающих отдыхать в Крыму по-прежнему многоФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о том, что туристический сезон-2020 в Крыму и по всей России начнется с 1 июля. Об этом сообщает КП-Крым.

Уставшие от самоизоляции люди с нетерпением ждали начала работы крымских курортов. Отельеры готовы были открыть свои двери для первых посетителей уже с 15 июня, но санаторному сектору и комплексам с медицинской лицензией необходимо успеть получить одобрение Роспотребнадзора. В первый день июля должны были заработать остальные объекты размещения.

- За лето мы принимаем 3-4 миллиона человек, не считая крымчан, - рассказал КП-Крым председатель комитета Госсовета РК по туризму Алексей Черняк. - Поэтом для нас открытие межрегионального туристического сообщения экономически плюс. Надеемся, что все авиакомпании к 1 июля возобновят полеты, а ж/д перевозчики вернутся к планам по открытию новых маршрутов в Крым.

Сейчас главная проблема для отельеров и рестораторов заключается в том, чтобы выполнить все новые правила Роспотребнадзора. Гостей должны обеспечить одноразовыми масками, перчатками, средствами дезинфекции и санитарной дистанции даже на пляжах. Несмотря на новые правила, желающих провести отпуск на Черноморских курортах меньше не стало.

Летом 2020 года появились сложности с туристами из Белоруссии и Украины. Иностранцам придется две недели провести в обсерваторе. Летний отдых начнется для них только после 14-дневного карантина.

- Ждем решения на федеральном уровне по организации отдыха для российских и зарубежных туристов. От требований и затрат на их выполнение зависит экономика и итоговая цена на отдых, - сообщил Алексей Черняк.

Соблюдение правил Роспотребадзора повлияет на стоимость путевок. Цены вырастут на 30-35%. Значительная часть средств будет потрачена на тестирование персонала на коронавирус и социальное дистанцирование, которое ограничивает количество проданных мест.

Все объекты временного размещения должны пройти комиссионное подтверждение готовности к приему отдыхающих. Ожидается, что крымские пляжи заработают с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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