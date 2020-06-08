В Ростовской области восстановлено прежнее движение электричек
В понедельник, 8 июня, в Ростовской области возобновляется расписание движения электричек, действующее до начала ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
В регионе будут курсировать электропоезда Ростов – Таганрог, Ростов – Лихая, Лихая - Глубокая, а также электропоезда, следующие по городу.
- Новая остановка появилась в маршруте электропоезда №6155 «Ростов – Лихая». Электричка будет останавливаться в Красном Аксае в 6:42, - сообщили в пресс-службе СКЖД.
Пассажиры могут самостоятельно уточнить расписание движения электропоездов. Информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказской пассажирской пригородной компании в разделе "Расписание". Люди могут уточнить расписание на вокзалах у информационного табло, специальных стендах, а также в кассах.
ИСТОЧНИК KP.RU