В Ростовской области восстановлено прежнее движение электричек

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:02:21+03:00

Поезда будут ездить по ранее действующему расписанию

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В понедельник, 8 июня, в Ростовской области возобновляется расписание движения электричек, действующее до начала ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

В регионе будут курсировать электропоезда Ростов – Таганрог, Ростов – Лихая, Лихая - Глубокая, а также электропоезда, следующие по городу.

- Новая остановка появилась в маршруте электропоезда №6155 «Ростов – Лихая». Электричка будет останавливаться в Красном Аксае в 6:42, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Пассажиры могут самостоятельно уточнить расписание движения электропоездов. Информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказской пассажирской пригородной компании в разделе "Расписание". Люди могут уточнить расписание на вокзалах у информационного табло, специальных стендах, а также в кассах.

ИСТОЧНИК KP.RU