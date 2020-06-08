У жительницы Ростовской области из дома вынесли все деньги
В Ростовской области произошла кража из частного дома. Об этом в полицию сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что у нее украли деньги. Инцидент произошел в Аксайском районе.
- Она пояснила, что вышла из дома по делам, а когда вернулась, заметила пропажу, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.
В итоге стражи порядка начали поиск предполагаемого преступника и нашли. Им оказался 39-летний местный житель. У него уже была судимость за кражу.
- Мужчина узнал, что в доме никого нет, забрался в помещение через окно, повредив раму, и забрал три тысячи рублей, - добавили в донском главке. - Украденное подозреваемый успел потратить.
В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU