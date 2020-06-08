2020-06-08T15:54:00+03:00
Общество

У жительницы Ростовской области из дома вынесли все деньги

Хозяйка сразу же обратилась в полицию
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Украденное подозреваемый успел потратить.Украденное подозреваемый успел потратить.Фото: Ольга КОСТИНА
Изменить размер текста:

В Ростовской области произошла кража из частного дома. Об этом в полицию сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что у нее украли деньги. Инцидент произошел в Аксайском районе.

- Она пояснила, что вышла из дома по делам, а когда вернулась, заметила пропажу, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

В итоге стражи порядка начали поиск предполагаемого преступника и нашли. Им оказался 39-летний местный житель. У него уже была судимость за кражу.

- Мужчина узнал, что в доме никого нет, забрался в помещение через окно, повредив раму, и забрал три тысячи рублей, - добавили в донском главке. - Украденное подозреваемый успел потратить.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24