У жительницы Ростовской области из дома вынесли все деньги

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:54:00+03:00

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В Ростовской области произошла кража из частного дома. Об этом в полицию сообщила местная жительница. Женщина рассказала, что у нее украли деньги. Инцидент произошел в Аксайском районе.

- Она пояснила, что вышла из дома по делам, а когда вернулась, заметила пропажу, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.

В итоге стражи порядка начали поиск предполагаемого преступника и нашли. Им оказался 39-летний местный житель. У него уже была судимость за кражу.

- Мужчина узнал, что в доме никого нет, забрался в помещение через окно, повредив раму, и забрал три тысячи рублей, - добавили в донском главке. - Украденное подозреваемый успел потратить.

В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье «Кража». Решения суда он будет дожидаться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU