Как создать стильный и современный интерьер? Советы и рекомендации

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:00:39+03:00

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Создать стильный интерьер – задача непростая, но выполнимая. Есть множество универсальных приемов, которые можно применять в соответствии со своими возможностями.

Например, вертикальные полосы обоев в различных оттенках визуально поднимут уровень потолков. А использование 3d обоев сделает все пространство комнаты более гармоничным и целостным. Обычную же комнату можно превратить в яркий уголок при помощи обоев в модном экостиле.

Дверь также является важным элементом интерьера. Правильно подобранная дверь способна объединить любое пространство, если в ее дизайне сочетаются яркие штрихи неоклассики и современного стиля. На создание баланса между классической формой и трендами может повлиять и богатый выбор современных отделок.

И, конечно, не стоит пренебрегать помощью профессионального дизайнера, который поможет определиться со стилем интерьера, выбрать качественные материалы и ответственных подрядчиков, и в итоге создать интерьер вашей мечты за имеющиеся средства. Именно этот человек знает, как использовать разные стили освещения для создания комфортной атмосферы в квартире.

Подробнее обо всех нюансах декора интерьера и проведения ремонта в квартире можно прочитать в проекте «Делайте ремонт с умом».