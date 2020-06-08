В Ростовской области угнали Daewoo Nexia

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:08:35+03:00

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В Ростовской области женщина заявила об угоне автомобиля, который она припарковала у своего дома. Дама сообщила, что когда вышла на улицу обратно, машины нигде не было.

Полицейские принялись за поиск транспортного средства. По горячим следам стражам порядка удалось найти не только машину - Daewoo Nexia, но и самого предполагаемого угонщика. Как оказалось, это земляк автоледи. За плечами 43-летнего мужчины уже есть срок за хранение наркотиков.

Он рассказал, что увидел в замке зажигания ключи и решил взять без спроса ее автомобиль, чтобы покататься.

Машину уже вернули хозяйке. Как сообщили в донском главке, в отношении ее соседа возбудили уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU