Региональный оператор ГК «Чистый город» присоединяется ко всероссийской акции #чистодлясебя

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:10:29+03:00

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ГК «Чистый город» присоединился ко всероссийской экоакции #чистодлясебя, организатором которой выступает ассоциация регоператоров «Чистая Страна». Акция призвана привлечь внимание граждан к проблеме образования несанкционированных свалок.

Челендж проходит в формате «фотоохоты» на нарушителей экологического спокойствия. Для участия в нем всем неравнодушным к чистоте родных просторов необходимо сфотографировать эконарушителей и опубликовать фотофакт на своей страничке в Инстаграм с хэштегом #чистодлясебя, а также направить эти материалы на электронную почту регионального оператора info-rostov@clean-rf.ru.

Подчеркиваем, в объектив должен попасть именно момент сброса отходов, нарушитель и номер транспортного средства. Также важно указать местоположение, где было зафиксировано нарушение, дату и время его совершения.

Такая подробная информация позволит привлечь нарушителя к ответственности. Материалы, поступившие в компанию от жителей, будут обработаны управлением экоконтроля и направлены в контрольно-надзорные органы.

- Ежедневно управлением экоконтроля регоператора фиксируются подобные нарушения, как со стороны физических лиц, так и юридических, - комментируют в пресс-службе компании. - Если борцов за чистоту будет больше, мы сможем вместе противостоять загрязнению окружающей среды и сделать #чистодлясебя.