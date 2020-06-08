В Таганроге при пожаре погиб 54-летний мужчина

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:28:51+03:00

На месте работали девять человек огнеборцев. Фото: Инна УЛЬРИХ

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В городе Таганроге произошел пожар, который унес жизнь человека. Известно, что ЧП случилось в многоэтажке на улице Сергея Шило поздно вечером.

- Около 21:33 произошел пожар в пятиэтажном доме, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Площадь возгорания составила три квадратных метра. На месте работали девять человек огнеборцев и три спецмашины. Уже через 12 минут им удалось локализовать возгорание, еще через пять полностью ликвидировать.

Известно, что на месте было обнаружено тело 54-летнего мужчины. Приехавшие на место медики скорой помощи ничем не смогли помочь пострадавшему: он скончался до их приезда. Причина пожара в настоящее время еще устанавливается.

По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU