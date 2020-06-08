Ростовчанин лишился 115 тысяч рублей, установив программу-шпиона

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:37:00+03:00

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Ростовчанин стал жертвой мошенников. Об этом мужчина сообщил в полицию, где рассказал — как было дело.

По его словам, он нашел объявление в Интернете на одном из популярных сайтов. В нем предлагались к покупке профилированные листы, которые ему были нужны для ремонта. В итоге потенциальный покупатель позвонил по указанному номеру. Но все оказалось не так просто, как должно быть на самом деле. Заказ у нее пообещали принять только в том случае, если он выполнит обязательно условие - скачает определенную программу, а также внесет в нее все свои данные. Как только мужчина сделал все, о чем ему сказал собеседник, то с его банковской карты улетучились 115 тысяч рублей.

Как сообщили в донском главке, в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время ведется поиск предполагаемых преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU