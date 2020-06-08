Из Ростова-на-Дону в Таиланд не выпустили старинную икону

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:48:28+03:00

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Ростовчанка пыталась увезти с собой в Таиланд старинную икону. Известно, что инцидент произошел в ростовском аэропорту Платов. Дама направлялась в Пхукет. Святыню она положила в сумку и пыталась пронести по зеленому коридору. Однако бдительные таможенники смогли ее рассмотреть.

- В соответствии с законом РФ № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» при вывозе культурных ценностей физическому лицу необходимо заполнить и подать таможенному органу пассажирскую таможенную декларацию, , - рассказал начальник таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Вячеслав Стародубов, - а также предоставить разрешительный документ на вывоз товара, полученный в Министерстве Культуры.

Сейчас икона относится к культурным ценностям. Фото: ЮТУ

Как позже установят эксперты, это была старинная старообрядческая икона «Господь Вседержитель на престоле с предстоящими». Она была изготовлена в третьей четверти XIX века в поселке Гуслицы. Тогда он был одним из центров староверов и центром медной пластики. Сейчас икона относится к культурным ценностям.

В отношении ростовчанки возбудили сразу два административных дела. Ей грозит крупный денежный штраф и конфискация святыни.

ИСТОЧНИК KP.RU