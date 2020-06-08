Фортепиано многодетной семье подарил губернатор Ростовской области

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:04:48+03:00

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Пронести любовь через года удалось Ирине и Александру Калмыковым, которые в этом году отмечают 25-летний юбилей. За четверть века они воспитали 11 детей, а также четверых внуков. Живут супруги в поселке Каменоломни Октябрьского района. И здесь их называют самой музыкальной семьей.

К примеру, их первенец Анастасия - сейчас она уже сама мама четверых малышей, становилась лауреатом не только российских, но и международных конкурсов. Другие дети также становились их призерами.

Не так давно Александр Евгеньевич и Ирина Васильевна получили высокую государственную награду – орден «Родительской славы», а также пообщались с главой государства.

А на днях к ним в поселок приехал и донской губернатор. Причем не с пустыми руками. Василий Голубев подарил многодетной семье фортепиано. Звучание музыкального инструмента оценили все присутствовавшие, когда младшие ребята исполнили на нем для любимых мамы и папы трогательную песню.

- Все дети в этой большой семье прилежны в учебе, увлечены музыкой, старшие помогают младшим и родителям, все растут в любви и заботе, - рассказал о своих впечатлениях от встречи Василий Юрьевич. - Именно такой и представлял себе всегда крепкую казачью семью.

К слову, за последние девять лет число многодетных семей на Дону стало вдвое больше - с 21 до 42,5 тысячи. А для их поддержки в регионе есть целый комплекс мер.

ИСТОЧНИК KP.RU