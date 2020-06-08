В Ростове-на-Дону проведут тренировку оповещения населения

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:54:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице в среду, 17 июня, заработают электросирены. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, тренировку автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут с 11:30 до 11:35.

Горожанам нужно будет включить один из каналов – ТК «Южный Регион «РБК», «ДОН 24», «ДОН-ТР» или настроить радио на одну из программ в УКВ- или FM-диапазоне, а затем прослушать учебное сообщение.

Городские власти просят людей быть внимательными к сигналам и сообщениям, которые передают по системе централизованного оповещения. Общее время тренировки не превысит десяти минут

ИСТОЧНИК KP.RU