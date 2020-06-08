2020-06-08T17:54:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону проведут тренировку оповещения населения

Тревожные сигналы люди услышат в середине июня
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сирены заработают 17 июня. Архив КПСирены заработают 17 июня. Архив КП
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В донской столице в среду, 17 июня, заработают электросирены. Как сообщили в городском управлении ГО и ЧС, тренировку автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут с 11:30 до 11:35.

Горожанам нужно будет включить один из каналов – ТК «Южный Регион «РБК», «ДОН 24», «ДОН-ТР» или настроить радио на одну из программ в УКВ- или FM-диапазоне, а затем прослушать учебное сообщение.

Городские власти просят людей быть внимательными к сигналам и сообщениям, которые передают по системе централизованного оповещения. Общее время тренировки не превысит десяти минут

ИСТОЧНИК KP.RU

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