Новочеркасский онкодиспансер закрыли на карантин
В Новочеркасске закрыли на карантин стационарные отделения онкодиспансера. Об этом сообщили на официальном сайте учреждения.
В настоящее время не осуществляется плановый прием в стационарные отделения. Запрет вступил в силу 6 июня и будет действовать до особого распоряжения. О причинах введённых ограничительных мер не сообщается.
По информации портала «Тузловград», такие меры были приняты в связи с выявлением носителя коронавируса среди пациентов. По некоторым данным, положительный результат теста получил прибывший на лечение житель Морозовска. Сейчас он находится в моногоспитале.
Стоит отметить, что в региональном пресс-центре сообщили, что, по данным на утро 8 июня, Новочеркасский онкодиспансер продолжает работать в штатном режиме. Эту информацию планируется в ближайшее время уточнить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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