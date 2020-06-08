В донской колонии сокамерники избили заключенного
В донской столице выясняют обстоятельства произошедшей в новочеркасской колонии потасовки.
В нескольких СМИ на днях появилась информация о том, что в одном из исправительных учреждений Ростовской области несколько заключенных избили своего сокамерника. Пострадавший сообщил о произошедшем представителям Общественной наблюдательной комиссии. После этого в тюрьму прибыла проверка. Но теперь мужчина утверждает, что вместо него общественники разговаривали с его однофамильцем.
Якобы подставной заключенный все отрицал. Но стоит отметить, что избитый мужчина сообщил, что в колонии находятся «блатные», которые требуют с обычных осужденных деньги за возможность спать и есть.
- Проводится проверка и выясняются обстоятельства происшествия в колонии № 14 в Новочеркасска, - отметил пресс-секретарь ГУФСИН по региону Борис Марухян.
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Результат потасовки пока остается неизвестным.
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ИСТОЧНИК KP.RU