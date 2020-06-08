2020-06-08T21:35:31+03:00
Общество

В донском регионе на полях стали мирно пастись верблюды

Ростовчан удивило, что эти животные появились в нетипичных для них широтах
Виктория Никитина
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В Ростовской области появились верблюды. Фото: соцсетиВ Ростовской области появились верблюды. Фото: соцсети
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В Ростовской области местные жители заметили мирно пасущегося на поле верблюда.

Животное было замечено в хуторе Красный Скотовод Пролетарского района. Проезжавший мимо очевидец не смог удержаться и сфотографировал верблюда, снимки он выложил в одном из городских пабликов соцсети. Больше всего дончанина удивило, что это животное обитает в нетипичных для него широтах.

- Просто верблюд пасётся на лугу, - написал автор видеозаписи.

Жители донской столицы не смогли удержаться от комментариев и крайне эмоционально отреагировали на произошедшее.

"В сторону Калмыкии поезжайте, там они и по трассе тусят", "До революции верблюды были не редкость в тех местах. В семье моей бабушки были. Их вместо лошадей использовали", "Северный объезд Ростова, там тоже гуляет верблюд", - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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