Вот, что жара ростовская делает: в донской регион постепенно перебираются зебры
Африканское животное заметили ростовчане на окраине города.
Зебра спокойно щипала травку на лугу, но, завидев людей тут же бросилась наутек. До сих пор остается неизвестным, как типично африканское парнокопытное попало в наши широты. Возможно, во всем виновата пришедшая в Ростов летняя жара. Очевидцы успели снять убегающего зверя на видео. Запись они выложили в одном из городских пабликов соцсети.
Пользователи не смогли удержаться от комментариев.
«Верблюд-то ладно. За Сальском, ближе к Калмыкии, верблюды это норма. Но зебры это что-то новое», «Это в Зернограде цирк застрял из-за карантина. Администратор уехал и бросил всю труппу на произвол судьбы, вот животные и пасутся», - высказали свое мнение ростовчане.
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Ростовчан удивило, что эти животные появились в нетипичных для них широтах.
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ИСТОЧНИК KP.RU