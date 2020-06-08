Вот, что жара ростовская делает: в донской регион постепенно перебираются зебры

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:59:11+03:00

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Африканское животное заметили ростовчане на окраине города.

Зебра спокойно щипала травку на лугу, но, завидев людей тут же бросилась наутек. До сих пор остается неизвестным, как типично африканское парнокопытное попало в наши широты. Возможно, во всем виновата пришедшая в Ростов летняя жара. Очевидцы успели снять убегающего зверя на видео. Запись они выложили в одном из городских пабликов соцсети.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев.

«Верблюд-то ладно. За Сальском, ближе к Калмыкии, верблюды это норма. Но зебры это что-то новое», «Это в Зернограде цирк застрял из-за карантина. Администратор уехал и бросил всю труппу на произвол судьбы, вот животные и пасутся», - высказали свое мнение ростовчане.

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Ростовчан удивило, что эти животные появились в нетипичных для них широтах.

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ИСТОЧНИК KP.RU