2020-06-09T08:47:50+03:00
Общество

Пробок не избежать: в Ростове из-за ремонта перекроют сразу несколько улиц

Ограничения будут действовать в разных районах города
Виктория Никитина
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В Ростове планируется масштабное ограничение движенияВ Ростове планируется масштабное ограничение движенияФото: "КП" Архив
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В донской столице на период технических работ будет перекрыто сразу несколько центральных улиц.

Это значительно осложнит жизнь добирающимся на работу ростовчанам. Ограничение будет действовать с 15 июня по 31 июля. Нельзя будет проехать по улице Красноармейской на участке от дома № 118 до переулка Халтуринского и на улице Мечникова. Проезд будет перекрыт и на улице 27-я Линия от Сарьяна до Подвойского, а также в переулке Островского от строения № 67 до строения № 45. В это время будут идти работы по реконструкции участка канализационной сети.

А также с 15 июня по 22 июля проехать можно будет только по одной полосе для движения по улице Борко от Бодрой до Борко, 3. Кроме того, до 10 сентября запретят движение по улицам 31-я Линия и 32-я Линия на участке от Сарьяна до Вити Черевичкина.

А с 15 июня нельзя будет останавливаться автомобилям на улице 56-й Армии от переулка Госпитального до Стекольного. С 17 июня по 21 декабря на период выезда строительной техники будут ограничивать проезд по улице Виталия Ходоша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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