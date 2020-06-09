На пляже Северного водохранилища появились патрули

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:06:21+03:00

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Чтобы проверить соблюдение запрета о купании на пляже Северного водохранилища к месту отдыха выдвинулись патрули. Об этом предупредили жаждущих освежиться ростовчан в одном из городских пабликов соцсети.

Ранее местные жители сообщали, что некоторые горожане начали купаться вопреки всем запретам. Их не остановила даже установленная на самом пляже табличка, что в связи с коронавирусом купание и отдых на пляже запрещены.

- Вот и все. По пляжу Северного хранилища начали ходить патрули. Закончился нормальный отдых, - написал автор предупреждения.

В доказательство он приложил снимки того, как патрули проводят беседы с отдыхающими и отправляют домой. Многие пользователи в комментариях остались недовольны тем, что людей и отсюда выгоняют.

«Чем отдыхающие на свежем воздухе у воды способствуют распространению коронавирусной инфекции?», - поинтересовались горожане.

Другие же заявили о необходимости соблюдения профилактических мер.

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ИСТОЧНИК KP.RU