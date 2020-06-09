Житель Ростовской области пытался контрабандой переправить за границу телефоны Xiaomi Redmi

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:37:42+03:00

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В Ростовской области задержали мужчину, которого подозревают в контрабанде. Инцидент произошел в российском городе Донецке, не далеко от российско-украинской границы. Там на карандаш пограничников попался местный житель, в отечественной легковушке которого обнаружили партию мобильных телефонов фирмы Xiaomi Redmi, а также мобильные аккумуляторы и аксессуары.

Как оказалось, все это добро он пытался перевезти за границу в обход официального пункта пропуска. При этом, как рассказали пограничном Управлении ФСБ России по региону, при задержании нарушитель попытался скрыться в городе. Однако ему это сделать не удалось.

По данным экспертов, предварительная стоимость задержанного товара составила около 700 тысяч рублей. В итоге в отношении мужчины были возбуждены сразу два административных дела. Ему грозит крупный денежный штраф. Товар у него изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU