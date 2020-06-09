В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по вопросам детского отдыха

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:53:40+03:00

Лагеря в этом году работать будут, но немного по-другому. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Ростове-на-Дону заработала горячая линия, которая посвящена отдыху детей летом. Она заработала в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты ведомства.

Дончане смогут узнать о том, каким образом теперь в условиях пандемии будут работать детские лагеря, каковы предъявляемые к ним требования, а также все, что интересует родителей.

Известно, что уже разработаны новые рекомендации для лагерей. В частности, они должны быть заполнены только вполовину, сотрудники - работать в масках и перчатках. Кроме того, заезд и выезд в лагерь должен быть одномоментным как для детей, так и работников. Вдобавок, общение с родителями во время смены - только онлайн, экскурсии также не будут разрешены. А еще работники лагерей перед сменами должны знать анализ на коронавирус не позднее, чем за два дня до заезда.

Сообщается, что горячая линия будет работать до 19 июня.

АЛЛО!

Получить консультации по интересующим вопросам можно по телефонам: 8 (863) 223-73-84, 223-74-01, 282-82-63, 282-82-64.

ИСТОЧНИК KP.RU