В Таганроге водитель Mercedes спровоцировал аварию

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:05:12+03:00

Дорожное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Театральной. Фото: УГИБДД России по РО.

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В понедельник, 8 июня, в городе Таганроге произошла авария, в которой пострадал человек.

Известно, что дорожное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Театральной.

- По предварительным данным, 27-летний водитель Mercedes, совершая обгон нескольких автомобилей, столкнулся с иномаркой Mitsubishi Lancer, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - Известно, что машина ехала в том же направлении и поворачивала налево в парковочный карман.

Известно, что в результате аварии пострадал 37-летний водитель, который ехал в последней иномарке. На машине скорой помощи медики доставили пациента с травмами в ближайшую больницу.

В ведомстве добавили, что в настоящее время по факту произошедшего специалистами проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU