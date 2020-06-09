В Таганроге водитель Mercedes спровоцировал аварию
В понедельник, 8 июня, в городе Таганроге произошла авария, в которой пострадал человек.
Известно, что дорожное происшествие произошло около семи часов вечера на улице Театральной.
- По предварительным данным, 27-летний водитель Mercedes, совершая обгон нескольких автомобилей, столкнулся с иномаркой Mitsubishi Lancer, - рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области. - Известно, что машина ехала в том же направлении и поворачивала налево в парковочный карман.
Известно, что в результате аварии пострадал 37-летний водитель, который ехал в последней иномарке. На машине скорой помощи медики доставили пациента с травмами в ближайшую больницу.
В ведомстве добавили, что в настоящее время по факту произошедшего специалистами проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU