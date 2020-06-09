2020-06-09T10:33:55+03:00
Общество

В Новошахтинске женщина лишилась 85 тысяч рублей

Предшествовал краже разговор с мошенником
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Женщина своими руками сделала все для того, чтобы деньги попали злоумышленнику.Женщина своими руками сделала все для того, чтобы деньги попали злоумышленнику.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию города Новошахтинска пришла женщина, которая рассказала о краже денег. По ее словам, произошло это после звонка неизвестного. Мужчина представился работником службы безопасности банка. Он доверительно сообщил клиентке о том, что с ее банковским счетом происходят какие-то странности. И посоветовал: для прекращения финансовой операции нужно совершить ряд определенных действий.

- Женщина продиктовала злоумышленнику номера мобильного телефона и банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - После этого ей начали приходить уведомления о списании всех денег с карты – около 85 тысяч рублей.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас мужчину ищут стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Ростова тушат пожар
Пагубная привычка довела жителей Ростовской области до уголовного дела
В Ростовской области сняли с поезда пьяного дебошира
В Ростовской области буйный пациент психдиспансенсера накинулся с ножом на санитарку
«Автомобилисты, внимание!»: в Ростове-на-Дону запретят поездки по мосту на Малиновского
Продажи розничных кредитов на 14% в мае нарастил ВТБ
Капитана теплохода из Алжира заподозрили в контрабанде виски и сигарет
В Ростовской области воришки-меломаны пробрались в Дом культуры
В какой вуз поступать в 2020 году: полезная информация для абитуриентов
Парад Победы в Ростове-на-Дону откроют барабанщики кадетского корпуса ДГТУ
В Ростовской области восстановили движение еще нескольких электичек
Пьяные водители в Ростове 2020 год: с начала года произошло 60 "алкогольных" ДТП