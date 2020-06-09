В Новошахтинске женщина лишилась 85 тысяч рублей

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:33:55+03:00

Женщина своими руками сделала все для того, чтобы деньги попали злоумышленнику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В полицию города Новошахтинска пришла женщина, которая рассказала о краже денег. По ее словам, произошло это после звонка неизвестного. Мужчина представился работником службы безопасности банка. Он доверительно сообщил клиентке о том, что с ее банковским счетом происходят какие-то странности. И посоветовал: для прекращения финансовой операции нужно совершить ряд определенных действий.

- Женщина продиктовала злоумышленнику номера мобильного телефона и банковской карты, а также секретный код из смс-сообщения, - рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. - После этого ей начали приходить уведомления о списании всех денег с карты – около 85 тысяч рублей.

В итоге в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Сейчас мужчину ищут стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU