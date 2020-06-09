Пьяные водители в Ростове 2020 год: с начала года произошло 60 "алкогольных" ДТП

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:46:21+03:00

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Пьяные водители в Ростове 2020 год: за шесть неполных месяцев этого года на Дону произошло 60 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали нетрезвые водители. По данным регионального ГИБДД, речь идет не только об алкогольном опьянении, но и наркотическом. В результате десятки человек получили травмы различной степени тяжести, а некоторые погибли.

С начала 2020 года прошли похороны восьми человек, которые стали жертвами пьяных водителей на дорогах. 84 - пострадали и были доставлены в больницы. Эта неутешительная статистика говорит только о первых шести месяцах.

В дорожном ведомстве добавили, что за тот же период 2019 года произошло еще больше пьяных ДТП: 90 аварий, жертвами которых стали 34 человека - они скончались. Пострадали и получили травмы 122 участника происшествий.

Можно заметить, в этом году статистика куда лучше, чем в прошлом. Скорее всего, на это повлиял коронавирус и вынужденная самоизоляция. Многие начали работать из дома, машин на дорогах стало значительно меньше. Понятно, что чем меньше авто, тем меньше аварий, в том числе и с участием пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU