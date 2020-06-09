2020-06-09T11:31:56+03:00
Общество

В Ростовской области восстановили движение еще нескольких электичек

Из-за выросшего числа пассажиров количество электропоездов решено увеличить
ГОШЕВ Игорь
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Пассажиров в электричках становится больше.Пассажиров в электричках становится больше.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне, 8 июня, в регионе возобновлено движение некоторых электричек, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Теперь, благодаря поэтапному смягчению ограничительных мер и возросшему числу пассажиров количество электропоездов решено увеличить.

– В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией, на территории донского региона на всех направлениях курсировали 38 составов электропоездов и рельсовых автобусов, – уточнил заместитель министра транспорта региона Сергей Ушаков. – Маршрутная сеть обеспечивала своевременный проезд жителей области к месту работы и обратно.

Постепенно число пригородных поездов увеличивается, и сегодня их уже больше 58 пар.

Так, с понедельника начали курсировать пригородные поезда сообщением Ростов – Ростов-Западный и Ростов-Западный – Кизитеринка, а также обратно. Кроме того, добавлены электрички на участках Ростов – Таганрог –Успенская, Ростов – Лихая и Сальск – Куберле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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