Парад Победы в Ростове-на-Дону откроют барабанщики кадетского корпуса ДГТУ

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:38:28+03:00

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В Ростове-на-Дону пройдет парад Победы, перенесенный на 24 июня, в связи с санэпидемиологической обстановкой. Он состоится на Театральной площади донской столицы.

Впервые в истории его возглавят 24 воспитанника кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» ДГТУ. Отбивать торжественный ритм предстоит как мальчикам, так и девочкам разных возрастов – от 7-го до 11-го класса. Вслед за кадетами пройдут сводные расчеты Южного военного округа, пограничников, Росгвардии, МЧС и других силовых структур Ростовской области.

- Наши кадеты впервые открывают парад Победы. Для нас это особая честь, воспитанники корпуса усиленно готовятся к этому знаменательному дню, – отметил директор кадетской школы «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» ДГТУ Антон Диденко. - Мы хотим достойно представить нашу кадетскую школу, наш университет – для этого мы сделаем все возможное, мы выложимся по максимуму и покажем высокую строевую подготовку.

Фото: ДГТУ.

Сейчас кадеты усиленно готовятся к параду – юные барабанщики ежедневно отрабатывают технику исполнения на ударных инструментах. Тренировки возглавили начальник военно-оркестровой службы Южного военного округа РФ подполковник Виталий Гогунский и педагог дополнительного образования кадетской школы подполковник запаса Сергей Литвинов.

Кроме того, маршем по Красной площади в день празднования Дня Победы в этом году пройдут и 22 студента опорного вуза, которые проходят обучение в Военном учебном центре при ДГТУ и входят в состав Всевеликого войска Донского.

Фото: ДГТУ.

НАША СПРАВКА

«Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» – преемник исторических традиций кадетских корпусов Российской империи, единственная в регионе кадетская школа, в которой дети обучаются с 1-го по 11-й класс. Учебное заведение ориентировано на подготовку молодежи к военной карьере в Министерстве обороны и других силовых структурах России. В настоящий момент в корпусе обучается более 550 воспитанников.